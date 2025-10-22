Zoom sur la situation en Palestine

Au programme de cette émission, retour sur la situation à Gaza. Cessez-le-feu, aides humanitaires, mobilisations… Quel futur pour les Palestiniens ? On fait le point avec France Palestine Solidarité 49. Pour en parler avec nous, Jean-Yves Dubré et Jean-Paul Roche, président et vice-président de l’association.

En deuxième partie d’émission, en cette journée mondiale de l’énergie, on parle d’énergie citoyenne et locale avec Stéphane Meal, président de l’association ECLA.

Et c’est le retour de la chronique ciné d’Isabelle. Elle nous parlera de Godard à l’occasion du film “Nouvelle Vague”.