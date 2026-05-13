Journée internationale de lutte contre les LGBTI-phobies : le Quazar d’Angers se mobilise

Au programme de cette émission, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les LGBTIphobies, un rassemblement est organisé sur la place du Ralliement le 17 mai. L’occasion de rappeler que ces discriminations sont encore trop présentes et qu’il faut se mobiliser. Nous parlerons aussi de la Pride 2026 à Angers et de son organisation. Avec nous présents ce soir dans le sous-marin, Maxime et Yvon de l’association LGBTI+ Quazar.

Et bien sûr, comme nous sommes mercredi, Isabelle est donc dans le sous-marin pour sa chronique cinéma. Elle va nous parler de la 79ème édition du festival de Cannes.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !