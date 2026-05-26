Arts Sensibles : créer du lien entre l’art et la santé

Au programme du sous-marin ce soir,

L’association Arts Sensibles organise le mardi 2 juin prochain une soirée de restitution du projet Traces, mouvements et empreintes au Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Pour en parler, on reçoit dans le sous-marin Sandra Bony, elle est cofondatrice et coordinatrice d’Arts Sensible.

Angers Loire Métropole a lancé fin 2023 son atlas de la biodiversité. Dans sa série Ondes Durables, la FRAP et la CORLAB propose un reportage aujourd’hui au bord du lac de Maine pour comprendre ce projet. On l’écoutera…

Et puis c’est la dernière semaine du Sous-marin de la saison et donc la dernière chronique version sous-marin de Philippe qui est avec nous dans le studio. Cette semaine, il se focalise sur les effets secondaires de nos besoins.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !