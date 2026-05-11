Maine Stream Festival : la deuxième édition est lancée !

Au programme de cette émission,

Du 18 au 24 mai, le Maine Stream Festival, rendez-vous des musiques électroniques à Angers revient pour une nouvelle édition. En tout, plus de 100h de musique, 20 collectifs et 50 artistes ! Alors si vous voulez danser, bouger, mais aussi vous instruire sur l’histoire de ces musiques, c’est le moment de sortir. Pour en parler avec nous ce soir, on reçoit Adèle et Lancelot, organisatrice et organisateur du festival.

En deuxième partie d’émission, nous recevons Bertrand Lamé. Il est cofondateur de Solar Créative, une structure qui milite depuis plus de deux ans pour rendre l’événementiel éco-responsable. Il sera d’ailleurs présent pendant une soirée au Maine Stream d’Angers avec le Solar Disco Club !

Si cette émission est possible, c’est en grande partie grâce à Matthias qui est présent ce soir à la technique ! Il aura la mission d’allumer nos micros, de lancer les jingles mais aussi… de présenter sa chronique tech à la fin du sous-marin ! Ce soir, il questionne les nouvelles lunettes de Meta, les Ray-Ban Display !

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !