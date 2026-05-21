Les Ordonnances vertes : pour donner une chance aux femmes enceintes de manger bio !

Au programme de cette émission, permettre l’accès à la nourriture bio, notamment aux femmes enceintes, c’est ce que proposent les Ordonnances Vertes depuis 2024 sur Angers. Le but, protéger des perturbateurs endocriniens qui peuvent être nuisibles à la santé. On en parle avec Nicolas Haezebrouck, maraîcher bio à l’initiative de la démarche sur Angers.

En deuxième partie d’émission, vous retrouverez le premier épisode de la nouvelle série de reportages documentaires produite par la FRAP et la CORLAB : Déjà demain : les territoires face aux changements climatiques.

Dans ce premier épisode, nous verrons ce qui est fait à Rennes notamment en termes d’aménagement des quais de la Vilaine avec la déconstruction du parking Vilaine. Un épisode de Valentine Bonnet de Canal B suivi d’une interview de Béatrice Quenault, maîtresse de conférences en économie à l’Université Rennes 2, membre du bureau du Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC), et spécialiste des politiques d’aménagement et de développement urbain durable des collectivités territoriales.

Et ce soir, deux chroniques ! Comme à son habitude le jeudi, Eline, notre partenaire Angers Villactu vient nous rappeler l’actualité Angevine.

Et on aura aussi une chronique spéciale par Léa qui est en stage à la radio cette semaine. Elle nous parle de la suite de l’affaire Pélicot avec les récente critique que Gisèle Pélicot a reçue.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !