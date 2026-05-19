L’Odysserre : le jardin installé au plus proche du ciel

Au programme de cette émission, levez les yeux si vous traversez l’avenue Montaigne et vous apercevrez sûrement l’Odysserre, un projet inauguré au début du mois en face du Conservatoire et porté par Sicle, la coopérative angevine de paysagistes concepteurs et jardiniers à vélo. Au dernier étage du bâtiment Climax, vous pouvez venir faire le marché aux plantes, prendre un café ou encore participer aux nombreux ateliers botaniques proposés. On en parle ce soir dans le sous-marin avec Romain Chauvel, associé de la coopérative Sicle.

En deuxième partie d’émission, vous écouterez un débat entre quatre jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse qui sont venus dans nos studios ce matin. Le sujet du débat : Peut-on se passer de la violence ?

Et ce soir deux chroniques. Comme à son habitude, le mardi, Philippe vient nous parler de sujets liés à notre société capitaliste. Aujourd’hui, il revient sur la création de besoins liés à l’intelligence artificielle.

Nous aurons une chronique spéciale par Léa qui est en stage à Radio Campus cette semaine. Sa chronique débunk les fake news sur l’Hantavirus.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !