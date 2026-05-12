Le Théâtre du Champ de Bataille vous invite au May Day !

Au programme de cette émission, le Théâtre du Champ de Bataille propose le samedi 30 et dimanche 31 mai le May Day, un événement festif et militant, co-construit avec des associations du domaine du social et de la solidarité. Vous pourrez retrouver des spectacles, des jeux, des projections, des piques-niques, des bals folks et pleins d’autres choses. On va pouvoir en parler ce soir dans le sous-marin avec Florent Goulette, directeur et programmateur du Théâtre du Champ de Bataille.

En deuxième partie d’émission, Paolo s’est rendu ce midi à la Cabane des Gourmandes, un salon de thé qui à ouvert en Novembre dernier à Angers et qui propose des aliments végan et sans gluten. On écoutera Adrien Hérault, co-fondateur du salon, répondre aux questions de Paolo.

Et niveau chronique, comme d’habitude, on retrouve Philippe qui aujourd’hui nous parle de la création des besoins dans notre société capitaliste.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !