Grève au village St-Exupéry : la situation de la protection de l’enfance

Au programme de cette émission, le village St-Exupéry, ce foyer de la protection de l’enfance situé à Avrillé est en grève depuis le 2 avril. Les salariés déplorent le manque de moyens humains et demandent notamment des recrutements. Leurs plaintes ont du mal à se faire entendre mais les mobilisations continuent encore. On en parle avec Dominique Radin et Nathalie Bouton, délégués syndicaux départementaux de Sud santé sociaux.

Et en deuxième partie d’émission, la nouvelle édition des “8h pour la Palestine” prend place samedi prochain à la Maison Pour Tous de Monplaisir. Un événement entre lutte et festivités puisqu’on y retrouvera à la fois des conférences et des débats mais aussi des concerts. On en parle ce soir dans le sous-marin avec Véronique Ferré et Bernard Devin de l’Association France Palestine Solidarité 49.

Et ce soir Léa s’est rendue au stade Marcel Denis à Monplaisir où plus de 200 enfants, garçons et filles, participaient à un tournoi de football organisé et financé par deux maisons de quartiers : la Maison pour tous de Monplaisir et Les Banchais. On écoutera son reportage.