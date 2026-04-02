Physio-tool et Echo-bones : deux programmes de recherche pour accompagner Sophie Adenot à l’ISS

Au programme de cette émission,

l’astronaute française Sophie Adenot a décollé pour la station internationale dans le cadre de la mission Epsilon, le 12 février dernier. L’une de ses tâches, étudier les effets de la gravité dans l’ISS. Pour se faire, deux programmes de recherche pour l’aider, Physio-tool et Echo-bones, conduit par plusieurs universités, dont l’université d’Angers. Avec nous ce soir dans le sous-marin, Marc-Antoine Custaud, néphrologue, physiologiste, spécialiste de médecine environnementale et enseignant-chercheur à l’Université d’Angers, collaborateur dans ses programmes de recherche.

Et en deuxième partie d’émission, comme tous les jeudi, vous retrouvez votre rendez-vous hebdomadaire “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisée par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour ce 12ème épisode, rencontre avec l’association “L’Allumette” à Rennes, qui transforme les espaces de certains quartiers en terrains de jeux pour les enfants. Un reportage de Julie Beaufils de Canal B.

Et ce soir deux chroniques :

Eline, notre partenaire Angers Villactu est là pour nous présenter les dernières actualités angevines.

Thomas nous parlera du rappeur Gemen et de son nouvel album Stèle (4ème partie).

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !