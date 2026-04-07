L’accompagnement des personnes touchées par la maladie de Parkinson

Au programme de cette émission, on parle de la maladie de Parkinson. Une journée mondiale lui est consacrée ce samedi.

A cette occasion, l’association Parkinson 49 organise une conférence avec le professeur Pascal Derkinderen. On en parle avec Véronique Bourse et Annick Bourigault, présidente et vice présidente de la structure.

En deuxième partie d’émission, zoom sur Salut!, LE festival consacré à la jeune création, qui se tient du 13 au 16 avril. On reçoit Geoffrey Tijou du CROUS de Nantes, en charge de l’organisation.

Et puis deux chroniques aujourd’hui comme chaque mardi :

Philippe se focalise sur la question des engrais dans sa chronique qui traite des sujets de société, d’économie et d’écologie.

Et Chloé présente son tour d’actualité internationale de la semaine.