90 ans du Front Populaire : retour sur les avancées sociales

Au programme de cette émission, le 3 mai 1936, le Front Populaire remportait les élections législatives. C’était il y a 90 ans cette année. Même si la coalition des partis de gauche n’a duré que 2 ans. Elle a permis de nombreuses avancées sociales comme la semaine à 40h ou les 2 semaines de congés payés. On va pouvoir parler de l’histoire du Front Populaire avec Stéphanie et Jérome de la CGT49 dans le sous-marin.

Il y aura également une chronique ce soir. Thomas nous parlera, comme toutes les deux semaines, de santé et ce soir particulièrement de santé des étudiants liées au dopage cognitif.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !