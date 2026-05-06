Au programme du sous-marin ce soir,

Le Secours Catholique France fête ses 80 ans. L’année est rythmée par de nombreux évènements et notamment par des grandes tablées où chacun partage son repas. Angers organise la sienne le 30 mai au parc Belle-fontaine. Pour revenir sur les 80 ans de l’association et sur cette grande tablée, on reçoit dans le sous-marin Caroline Lejard, déléguée départementale du Secours Catholique du Maine et Loire.

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai, le Ma’tracks organise la quatrième édition de son festival annuel. Un festival organisé pour dénoncer toutes les répressions de notre société et notamment les répressions policières. Pour en parler, Léo et Victor, membres du Ma’tracks est avec nous dans le sous-marin.

Avant tout ça et pour bien commencer le sous-marin, Isabelle est avec nous dans le studio pour sa 100e chronique ciné ! Sa centième ! On échange avec elle sur ces trois années passé avec nous !

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !