Que se cache-t-il derrière la commision d’enquête sur l’audiovisuel public de Charles Alloncle ?

Au programme de cette émission, nous allons parler de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public qui à fait beaucoup de bruits ces derniers mois. Mené par le député Ciotiste Charles Alloncle, des questions se posent. A t-elle été d’une réelle utilité ou a-t-elle seulement permis de remettre sur la table la question du démantèlement de l’audiovisuel public. On en parle ce soir avec Emmanuel Poupard du Syndicat National des Journalistes.

Et ce soir, votre chronique cinéma avec Isabelle qui continue de nous parler du festival de Cannes et d’une tribune parue dans Libération qui dénonce la place de Vincent Bolloré dans le cinéma.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !