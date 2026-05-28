Les volontaires en service civique font leurs adieux au sous-marin !

Au programme de ce Sous-marin :

La compagnie Portraits présente son spectacle AVIVE ce samedi 30 mai à la de l’école André Malraux aux PONTS-DE-CÉ. Ce soir on accueille la présidente de la Compagnie Marie Claude André. Elle est accompagnée de Sarah Pellerin-ott, chorégraphe du spectacle et Anne-Laure Clotot, danseuse dans AVIVE.

Dans la deuxième parti d’émission, Simon prend les commandes pour dire un dernier mot aux volontaires en service civique. Jade, Léa et Eliot rejoignent Jules et Paolo dans le studio !