La protection des abeilles au cœur des enjeux environnementaux du Maine-et-Loire

Au programme de cette émission, les fleurs ont besoin au printemps que leur pollen soit transporté pour pouvoir se reproduire. Pour ça, les abeilles peuvent être d’une grande aide ! Cependant, elles sont aujourd’hui en danger par les activités humaines et les frelons asiatiques. On parle de la situation des abeilles avec Jean-Luc Dénéchère, président de l’Association Sanitaire Apicole Départementale 49.

En deuxième partie d’émission, le Fatal Festival fait son retour pour sa 4ème édition. Ce festival de théâtre pensé par et pour les amateurs vous accueille entre le 28 et le 31 mai pour près de 25 spectacles à la maison de quartier du lac de Maine. On y retrouve des registres multiples pour enfants ou adultes. On en parle avec Erika du collectif Le Stoaff.

Et comme tous les mercredi, pour la dernière fois cette saison dans le sous-marin, Isabelle est avec nous !