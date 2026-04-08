Journée internationale des Roms : lutter contre les clichés

Au programme de cette émission, c’est la journée internationale des Roms. Depuis 2003, à cette date on célèbre leur culture, mais on parle aussi des discriminations auxquels ils et elles sont confrontés.

Pour mieux savoir qui ils sont et pour nous sensibiliser aux problématiques qu’ils rencontrent, on accueillera Samuel Delepine, chercheur en géographie sociale à l’Université d’angers et auteur de “l’Atlas des Tsiganes”.

En deuxième partie d’émission, on vous propose d’écouter l’interview menée par nos confrères et consoeurs de Canal B à Rennes. Dans le cadre du projet ondes durables, Julie Beaufils a rencontré Bénédicte Havard Duclos, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest.

Ensemble, elles ont échangé sur le retour de la culture du “dehors”.

Côté reportages : depuis jeudi dernier, les avocats étaient en grève contre le projet de loi SURE, au tribunal d’Angers. Léa s’est rendue sur place.

Enfin comme tous les mardis vous retrouvez Isabelle, pour sa chronique ciné. Aujourd’hui zoom sur Tori et Lokita des frères Dardenne.