Paris-Roubaix : l’expo à la découverte d’une autre Amérique

Ce week-end se tient la mythique course cycliste Paris-Roubaix. Alors vous me direz : quel rapport avec Angers ?

Et bien tout simplement parce que notre invité, Arthur Chiron a relié Paris à Roubaix en vélo…enfin plus précisément Paris au Texas, à Roubaix dans le Dakota du Sud.

Une épopée de 2500 km à travers les Etats-Unis, de laquelle il en est sorti une exposition photo, installée depuis le 2 avril à la BU du campus Saint-Serge, à la Galerie Dityvon.

En Deuxième partie d’émission, comme tous les jeudis, place à votre sujet « Terrains Communs, récits d’écologie populaire ». Cette semaine, Prun’ vous emmène à la découverte de l’épicerie la SurpreNantes.

Et comme chacun jeudi, on retrouve Eline, d’Angers Villactu pour son tour d’horizon de l’actu locale.