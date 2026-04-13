Suppression de l’INIRR : un choc pour les associations de victimes de violences sexuelles de l’Église catholique française

Le vendredi 27 mars dernier, les évêques de France ont dévoilé la nouvelle instance chargée de poursuivre le travail de l’INIRR, l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation pour les personnes victimes de violences sexuelles dans les diocèses, dont le mandat expire le 31 août prochain. Le nouveau dispositif choisi par la conférence des évêques de France baptisé “Renaître” inquiète les collectifs et associations de victimes qui dénoncent un dispositif qui dépendrait seulement des évêques. Pour en parler avec nous, on reçoit dans le sous-marin :

Isabelle Barb, fondatrice du collectif angevin “Aides et soutiens aux victimes de violences sexuelles dans l’Eglise”.

Dans la deuxième partie d’émission, l’association 440 ! organise le 2ème concert de sa saison musicale « Boum Boum Baroque » à la salle de l’auditorium au conservatoire d’Angers. Un concert qui présentera deux opéras. Ce sera le 29 avril prochain ! On reçoit :

Clément Debieuvre, chanteur lyrique et conseiller artistique de l’association 440 !

Et une chronique aujourd’hui :

Matthias revient sur la mission Artemis 2 qui a fait le tour de la Lune avec des humains à bord.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !