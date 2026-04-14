Les Zygomatiks fête ses 21 ans !

L’association de théâtre d’improvisation, les Zygomatiks, fête le samedi 25 avril prochain leur 21 ans. Focus sur les origines de l’association, sur le théâtre d’improvisation et sur les spectacles proposés au public avec Thibault Wacrenier, membre et comédien de l’association.

Dans une deuxième partie de l’émission, Michèle Lamy, chargée de communication et Jean Amy, à l’association « Jazz pour tous » sont nos invités pour parler du concert de l’orchestre « The Hot Bunch » prévu le mardi 28 avril prochain au théâtre Chanzy.

Et puis deux chroniques au programme de l’émission comme chaque mardi :

Philippe se focalise sur les engrais.

Chloé sera là en fin d’émission pour son tour de l’actualité internationale.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !