Projet de méga-bassine aux Alleuds : la confédération paysanne dit non !

Au programme ce soir,

Samedi dernier, la Confédération paysanne a manifesté contre le projet d’une méga-bassine aux Alleuds, à Brisac. Thibaud Voyard, membre du syndicat agricole, montera à bord du sous-marin avec nous pour nous expliquer les raisons de cette contestation.

En deuxième partie d’émission, l’association Soleil Afelt qui aide et soutient les enfants victimes de cancers et de leucémies, a fait un don de 33.000 euros à une équipe de chercheurs angevine pour la recherche sur les cancers des enfants. Ce soir, on met la lumière sur le travail de l’association. Son président Vincent Charbonnier est présent avec nous dans le studio de Radio Campus.

Et puis une chronique au programme ce soir. Évidemment, c’est celle d’Isabelle car on est mercredi ! Dans sa chronique ciné, elle nous parle des deux cinéastes Olivier Nakache et Eric Tolédano, réalisateurs du film qui sort aujourd’hui en salle “Juste une Illusion”.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !