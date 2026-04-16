Le travail du journaliste face à la désinformation et à la manipulation de l’image, avec Michel Dumouret

Au programme de cette émission, en première partie, on revient sur les désinformations lors des dernières élections municipales.

A l’occasion des Assises du journalisme de Tours, Paolo de Radio Campus Angers et Enzo de Radio Phénix ont échangé avec Michel DUMORET, journaliste à France Télévision.

L’occasion de vous parler de notre travail aujourd’hui face aux fausses informations et à la manipulation de l’image.

En deuxième partie d’émission, comme tous les jeudis, vous retrouvez votre rendez-vous hebdomadaire. “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisée par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables.

Pour cet épisode, Margot Doucet de l’Autre Radio, s’est rendue à Port-Brillet, en Mayenne, pour nous présenter un jardin pas comme les autres. Un jardin partagé, investi par les habitants et les associations, devenu un vrai espace de rencontre allant au-delà du simple jardinage. Un reportage suivi d’une interview d’Olivier DUVAL, éducateur à l’environnement et responsable pédagogique à Mayenne Nature Environnement.

Et ce soir, 3 chroniques. Nous serons avec Eline, notre partenaire Angers Villactu pour les dernières actualités locales, Thomas et sa chronique musique pour nous parler du dernier album de Wallace Cleaver, et Mathilde, notre stagiaire en classe de 4ème pour sa première chronique radio, elle nous parle des manchots empereurs.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !