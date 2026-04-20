La Fashion Revolution Week fait son retour sur Angers !

Au programme de cette émission, nous parlerons d’éthique dans la mode avec l’installation de la Fashion Revolution Week à Angers depuis ce matin et jusqu’au 30 avril. Lucile Bourguignon, présidente de l’association L’Âme du Fil, est avec nous ce soir pour nous parler de la programmation de cet événement et des enjeux autour de la mode.

Et ce soir Pacôme nous parlera de l’altercation entre Trump et le Pape Léon 14 dans sa chronique d’actualités géopolitique.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !