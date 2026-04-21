Venez découvrir l’Agriculture Urbaine avec l’association Mauve

Au programme ce soir, le mois de mai sera MAUVE avec le démarrage, ce samedi 25 avril du festival LES 48 HEURES DE L’AGRICULTURE URBAINE, un festival destiné à promouvoir la pratique de l’agriculture dans les villes, le jardinage et la biodiversité. Pour en parler, nous serons avec François BAUVINEAU, membre de l’association MAUVE qui organise ce festival.

En deuxième partie d’émission, on évoque les métiers de journaliste et de créateur de contenu avec Charlotte VAUTIER, vidéaste indépendante. Une interview de Jules enregistrée il y a deux semaines lors des Assises du journalisme de Tours, suivie d’une chronique d’Elise de radio campus Montpellier sur le cœur de métier du journaliste.

Et puis, comme chaque mardi, nous sommes avec Philippe pour questionner la croissance. Ce soir, il fait un récapitulatif de ses dernières chroniques.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !