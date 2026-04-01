Émission spéciale 1er avril : le sous-marin cool…

Mon dieu !

On dirait que le sous-marin a explosé !

OH! J’arrive à respirer sous l’eau !

J’ai réussi à sauver Isabelle et une cassette de reportage…

Bon bah, c’est parti pour le Sous-marin, animé cette fois-ci par Eliot, votre technicien de bord !

Le jeudi 9 avril prochain, les étudiants en master LEA de l’UCO d’Angers organisent un forum européen sur les thèmes de l’engagement citoyen et de la mobilité internationale. Ça nous donne l’occasion de parler d’Europe et de jeunesse dans le sous-marin. Feu Jules avait reçu hier dans notre défunt sous-marin Romie Livet et Thibault Clateau, étudiants et organisateurs de l’événement.

Ensuite nous écouterons un débat sur la violence par des jeunes de la PJJ.

Et puis Isabelle, notre chère chroniqueuse ciné est présente avec nous sous l’eau pour sa chronique Ciné.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !