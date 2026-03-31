Célébrons la journée internationale de la visibilité transgenre

Au programme de cette émission :

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de la visibilité transgenre. L’occasion pour nous de célébrer les personnes transgenres et d’alerter sur la discrimination qu’elles subissent encore à Angers, en France et dans le monde entier. Charly présente l’émission LGBeTises en tant que bénévole à Radio Campus et sera avec nous dans le sous-marin.

Vendredi 10 avril, Orange Platine organise au Quart’Ney une soirée Roda tournée autour du rythme signé, un langage qui permet de se coordonner facilement entre musiciens et musiciennes pour improviser une session de musique. Stéphane Cozic et Guillaume Chosson du groupe Bardane ainsi que Charlène du collectif Diaprées seront avec nous dans le studio.

Et puis deux chroniques aujourd’hui comme chaque mardi :

Philippe se focalise sur la notion d’équilibre dans sa chronique qui traite des sujets de société, d’économie et d’écologie.

Et Chloé présente son tour d’actualité internationale de la semaine.