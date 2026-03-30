Au programme de cette émission, mardi 7 avril, la finale régionale du concours “Ma thèse en 180 secondes” se déroulera à Nantes. Comme le nom l’indique, le but est de présenter sa thèse en moins de 3min. Des chercheurs et chercheuses représenteront l’université d’Angers. Deux des 3 participants sont avec nous ce soir dans le sous-marin : Eugénie Testa et Nathan Cronier.

Et en deuxième partie d’émission, des élèves de 2nde du Lycée Jean Bodin aux Ponts de Cé ont réalisé des débats dans notre studio lors d’une visite de la radio jeudi dernier. C’était dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l’école avec Marion. On écoutera leur débat sur les jeux vidéo et le contrôle parental.

Et ce soir 2 chroniques : Thomas nous parle du cadmium, un composant toxique qui fait pourtant partie de notre alimentation quotidienne et Ella fait le tour de l’actualité sportive des derniers jours.