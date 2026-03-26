Au programme ce soir,

La section française de l’Observatoire international des prisons, l’OIP, fête ses 30 ans. Dans ce cadre, l’organisme organise une table ronde le 9 avril prochain à la Salle du Doyenné à Angers intitulée : « La santé en prison : un enjeu de santé publique et de droits humains ». On en parle avec :

Jean-Yves DUPONT, référent local de l’Observatoire international des prisons à Angers

Abdou Jamil, président de la Ligue des droits de l’homme dans le Maine et Loire.

Et en deuxième partie d’émission, comme tous les jeudi, vous retrouvez également votre rendez-vous hebdomadaire. “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour ce 11ème épisode, direction l’ouest du Maine et Loire, à Liré où l’association La Turmelière organise des classes de découvertes à proximité du Château qui porte le même nom. Alors pour essayer de comprendre comment enseigner l’écologie au grand public, Simon Boucquerel de notre rédaction de Radio Campus Angers a également interrogé Nathanaël Wallenhorst, chercheur à l’Université Catholique d’Angers et spécialiste en anthropocène.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !