Un documentaire sur l’attentat du DC10 et le lien avec l’affaire Sarkozy, on rencontre le réalisateur

Au programme de cette émission, on parle d’un attentat assez méconnu du grand public : il s’agit de l’attentat du DC10 d’UTA, un avion français qui s’est écrasé dans le désert du Ténéré, au nord du Niger. Cet attentat est également au coeur du procès Sarkozy. Ce soir nous sommes avec Constantin Maxudian, qui a réalisé un documentaire intitulé “Le journal d’éternels prisonniers” pour mettre cet attentat sur le devant de la scène.

En deuxième partie d’émission, comme tous les jeudi, vous retrouvez votre rendez-vous hebdomadaire. “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables.

Pour cet épisode, Garance Diaconu de Radio Balises s’est rendue dans le Morbihan, à Pont-Scorff sur le site du Moulin des Princes. Ce lieu regroupe plusieurs structures et associations qui font chacune de l’éducation à l’environnement.

Et ce soir, comme tous les jeudis, nous serons avec Eline, notre partenaire Angers Villactu pour les dernières actualités locales.