Hausse des accidents du travail : la CGT se mobilise !

Au programme de cette émission, demain, mardi 28 avril, c’est la journée mondiale de la santé au travail. A cette occasion, la CGT organise une mobilisation devant le CHU d’Angers pour sensibiliser sur la hausse des accidents de travail. C’est l’occasion aussi d’en parler ce soir dans le sous-marin avec Michael Jarry et Ulysse Molimard de la CGT 49.

Et ce soir, deux chroniques, Matthias revient pour nous parler de programmes militaires utilisant des cafards comme des espions et Tom nous présente les dernières actualités sportives.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !