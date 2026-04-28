OuiHelp et GEIQ Sports et Loisirs : deux structures recrutent au Rendez-vous emploi

Au programme ce soir dans le sous-marin :

Nous recevons deux structures qui participeront au nouveau “rendez-vous emploi” organisé le mardi 5 mai prochain par l’Aldev, l’agence de développement économique d’Angers Loire Métropole. Un rendez-vous qui a pour objectif de mettre en relation immédiate des recruteurs et des chercheurs d’emploi sur des offres d’emploi identifiées.

On recevra tout d’abord Fanny Zanarone et Célia Noublanche qui sont toutes les deux membres de l’aide à domicile Oui Help Angers.

Puis dans la seconde partie d’émission, nous serons avec Christelle Manceau, elle est coordinatrice du GEIQ Sports et Loisirs Pays de la Loire.

Aujourd’hui se tenait une mobilisation organisée par la CGT devant le CHU d’Angers. Le but : sensibiliser à la hausse des accidents du travail et sur la responsabilité des politiques et employeurs. Jules s’y est rendu ce midi.

Et on oublie pas évidemment les deux chroniques du mardi. Vous en avez l’habitude maintenant.

Philippe se focalise sur la création de valeur dans sa chronique qui nous invite à repenser nos modes de vie.

Chloé vient nous présenter son dernier tour de l’actualité internationale de l’année.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !