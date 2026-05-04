Robinson Crusoé à l’affiche d’Angers Nantes Opéra !

Au programme du sous-marin ce soir,

Le Chabada, la scène angevine dédiée aux musiques actuelles, propose trois concerts en mai pour renforcer son engagement en faveur de l’accessibilité de la culture. Pour parler des concerts et de l’inclusivité culturelle à Angers :

Gaëlle Bordier, chargée de communication du Chabada.

Juliette Lecomte, volontaire en service civique en charge de l’accessibilité au Chabada sont présents avec nous dans le studio.

Angers Nantes Opéra propose à son public plusieurs prestations de l’opéra comique Robinson Crusoé de Jacques Offenbach. Les angevins pourront y assister en direct le 10 mai au grand théâtre d’Angers ou le 18 juin sur écran place du Ralliement.

Jules a été interrogé jeudi dernier :

Marc Scoffoni, soliste dans Robinson Crusoé.

Delphine Ingigliardi, chargée de l’action culturelle pour Angers Nantes Opéra.

Et puis deux chroniques aujourd’hui comme chaque lundi :