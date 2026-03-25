Journée mondiale contre l’oppression publicitaire : 3 militants relaxés après avoir décrocher des affiches

Au programme de cette émission, nous sommes le 25 mars, c’est la journée mondiale contre la publicité. Journée qui vise à sensibiliser sur les problématiques liées à la publicité qu’elles soient écologiques, sociales ou encore sexistes. On en parle avec les trois militants d’extinction rébellion Angers, qui avait retirés des affichages publicitaires en novembre dernier et qui ont récemment été relaxés.

Et en deuxième partie d’émission, l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adolescent à l’adulte du Maine-et-Loire, fête ses 80 ans cette année. 4 événements sont proposés pendant l’année pour l’anniversaire. On en parle avec Nathalie Ferrier directrice générale et Ludovic Giraud Responsable missions direction générale et vie associative de l’ASEA 49.

Et tout au long du mois de mars, le Sous-marin vous propose des reportages et interviews sur la thématique de l’amour dans le cadre du Mois du Genre organisé par l’Université d’Angers.

Paolo s’est rendu hier à l’UA pour assister à l’atelier “Premiers Amours” animé par Marine Gillis, docteure en histoire du féminisme et du lesbianisme.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !