Retour sur les résultats du second tour des élections municipales

Au programme de cette émission, retour sur les résultats des élections municipales de dimanche dernier. La participation est en baisse significative par rapport à 2014 avec 52.84% au niveau national. Qu’est-ce qui explique ce changement dans des élections qui font généralement des bons scores ? On en parle avec Christian Pihet, géographe et professeur à l’université d’Angers.

Et en deuxième partie d’émission, une interview de Julian Pondaven, directeur du Réseau Cohérence réalisé dans le cadre du projet onde durable par Radio BOA.

Et ce soir, Léa en stage avec nous à Radio Campus pour 1 mois nous parle de la suite des élections municipales.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !