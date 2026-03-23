La conception de l’amour et de la sexualité dans le nazisme

Au programme de cette émission, jeudi 19 mars se déroulait une conférence à destination des étudiants de l’UCO sur la question de “Comment vivre, travailler et s’engager dans un monde bouleversé par la crise écologique ?”. J’ai pu poser quelques questions à François Prouteau, professeur à l’UCL et auteur de “À l’origine des savoirs de l’Anthropocène – L’odyssée des glaciologues en Antarctique” et intervenant à cette conférence.

En deuxième partie d’émission, comme chaque année, c’est le Mois du genre en mars, organisé par l’Université d’Angers, qui propose des conférences, ateliers et expositions. Cette année, le thème porte sur l’amour. Parmi les conférences proposées, “Une histoire intime du nazisme” qui se focalise sur la vision du nazisme sur l’amour et la sexualité et quelles conséquences ont-elles eu sur la société allemande avant, pendant et après la seconde guerre mondiale. Paolo s’est rendu mercredi dernier à la Maison de la Recherche de l’Université d’Angers pour échanger avec Elissa Maïlander, intervenante lors de la conférence et historienne du nazisme. Et trois chroniques aujourd’hui,

Pacôme revient sur la crise de l’énergie au Moyen-Orient depuis la fermeture du détroit d’Ormuz.

Tom fait le tour de l’actualité sportive de la semaine.

Matthias dans sa chronique Tech se focalise ce soir sur les problématiques liées au jeu Pokemon GO.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !