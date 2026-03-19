Santé mentale des jeunes : où en est-on 6 ans après le confinement ?

6 ans après le début du confinement en France, retour sur les impacts de la pandémie du Covid-19 chez les adolescents avec l’ouvrage “Adolescents dans le monde face à la pandémie”, une compilation d’enquêtes françaises et internationales, menée par des chercheurs et chercheuses de l’université d’Angers.

On reçoit dans le sous-marin ce soir Claudine Veuillet-Combier, à la direction de l’ouvrage.

En deuxième partie d’émission, comme tous les jeudi, vous retrouvez également votre rendez-vous hebdomadaire. “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. La série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour ce 10ème épisode, “peut-on vivre plus sobrement en restant heureux” ? C’est la question qui s’est posée à Lorient Agglomération, avec l’opération “en toute simplicité”. Un reportage de Nicolas Milice de Radio BOA.

Et puis côté chroniques, comme chaque jeudi :

Eline, notre partenaire Angers Villactu est là pour nous présenter les dernières actualités angevines.