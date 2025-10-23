Radios associatives en danger : parlons de la baisse du FSER

Au programme de cette émission, le budget 2026 du gouvernement Lecornu prévoit une baisse importante du Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique. Un gros coup porté aux radios associatives. Pas question de rester les bras croisés. Guy Dugrais, délégué régional du Syndicat National des Radios Libres, est notre invité ce soir.

La Maison de quartier du lac de Maine accueille le Réseau jeunes, un événement annuel, organisé par les Fédérations des centres sociaux des Pays de la Loire. Samedi dernier, c’était la toute dernière journée de préparation, au centre social de Chemillé. Marion s’est rendue sur place.

Encore de nouvelles chroniques aujourd’hui avec Thomas qui nous analyse le dernier album de Tame Impala. Et c’est le retour d’Eline d’Angers Villactu qui revient pour nous présenter les événements à ne pas manquer prochainement.

Et puis en fin d’émission, comme tous les jeudi retrouvez Penser Local, le rendez-vous reportage réalisé par l’une des 15 radios de la frap.

Dans le reportage du jour, Jacques de Labarthe de RCF Sarthe nous emmène en journée citoyenne à la Ferté Bernard pour questionner la santé de demain.