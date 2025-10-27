Budget 2026 : l’Économie Sociale et Solidaire en danger

Au programme de ce sous marin :

Un nouveau budget pour l’année 2026 a été proposé par le gouvernement Lecornu. Il prévoit une baisse de 54% des moyens du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. Des entreprises, associations et fondation sont en danger. On en parle avec :

Charles Parnet, administrateur à l’Iresa et directeur d’Ipolaïs.

En seconde partie d’émission, zoom sur la fête de la Solidarité organisée par Emmaüs Angers. Elle se tiendra le vendredi 7 et samedi 8 novembre prochain. Pour en parler, on reçoit :

Hamid Rouini, Coordinateur de l’espace de vente Emmaüs Saint Serge

ainsi que Jean Marc Legrand, coprésident d’Emmaüs Angers.

On accueillera également deux nouveaux chroniqueurs dans le sous marin :

Pacôme nous décrypte l’actualité géopolitique un lundi sur deux. Pour sa première ce soir, il se penche sur les tensions entre les États-Unis et le Venezuela.

Mathias, lui, pour sa première chronique tech de l’année nous parlera du plan de l’Union européenne pour booster l’Intelligence Artificielle.

Voilà, vous savez tout de ce Sous-marin du lundi 27 octobre 2025.

Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le Sous-marin met les voiles !