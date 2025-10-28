Coupures d’internet en Afghanistan : encore une atteinte aux droits des femmes

Au programme de ce sous marin :

Le CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine, présente sa programmation de Novembre. Un spectacle et deux temps forts sont notamment prévus. On en parle avec Marion Colletier et Suzanne Copin.

Dans la seconde partie de l’émission, nous parlerons de l’Afghanistan où les droits des femmes n’existent quasiment plus. Le régime des talibans a imposé une coupure nationale des communications et d’internet en septembre dernier. Les femmes perdent ainsi un des derniers accès à l’extérieur. On en parle avec Habiba Fakhri, fondatrice de l’association Bahar. Une association qui lutte pour les droits des femmes en Afghanistan depuis 2022 à Angers.

Sa fille Maroua l’accompagne pour faire la traduction de nos échanges.