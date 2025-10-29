Scandale sanitaire et écologique du pesticide chlordécone aux Antilles : le documentaire qui en parle !

Au programme de ce sous-marin :

Un film-documentaire est diffusé au 400 coups d’Angers ce lundi 3 novembre à 20h. La projection sera suivie d’une rencontre avec Survie 49, la Confédération paysanne et le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest Groupe 49. On en parle avec :

Michèle Barrault et Gerard Moreau, membres de l’association Survie 49.

Dans une deuxième partie d’émission, on parle de chimie. Le prix Nobel en 2016 Ben Feringa, sera présent le vendredi 31 octobre pour une conférence sur ses travaux à la Faculté des sciences de l’Université d’Angers. Pour en parler, on reçoit dans le Sous-marin :

David Canevet, professeur de chimie à l’université d’Angers.

Puis à chaque vacances scolaires, l’association “cinéma parlant” propose une séance ciné-goûter au cinéma les 400 coups. Jules s’y est rendu pour nous raconter ce qui s’y passe.

Bonne écoute et n’oubliez pas : les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !