Du Stand-up au Joker’s Café : place au Bagarre Comedy Club

Un mardi par mois, le Joker’s Café accueille un nouveau spectacle de stand up : le Bagarre Comedy Club. 5 humoristes racontent leurs histoires et leurs univers durant deux sessions d’une heure. Mardi 4 novembre prochain, c’est le troisième rendez-vous de l’année. Pour en parler, on accueille à bord du pédalo les deux humoristes et organisatrices du Bagarre Comedy, Capucine Brébion et Anne Claire Chapa.

Les jeunes du club de foot La Vaillante Angers FC sont venus visiter Radio Campus mardi matin. L’occasion pour eux d’animer le studio en débattant sur le football. On écoute ces débats dans le sous-marin.

Un autre débat est au programme ce soir : celui de jeunes pris en charge par la PJJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ils débattent autour de cette question : les réseaux sociaux doivent-ils être interdits aux mineurs ?

En fin d’émission, on écoutera aussi une fiction sonore créée par les élèves de BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client du Centre de formation des apprentis, de la Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire à Angers. C’était lors d’un atelier avec Radio Campus Angers et la fiction sonore raconte l’histoire d’un accident de tondeuses je crois…

Puis comme tous les jeudi, Eline, notre partenaire Angers Villactu vient nous parler de l’actualité angevine de la semaine.