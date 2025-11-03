La collection Automnale des Z’eclectiques arrive !

Au programme de cette émission, le festival les Z’eclectiques revient la semaine prochaine sous sa forme automnale. L’événement vient nous faire rêver et danser avec des grands noms de la scène actuelle mais aussi des artistes locaux. On en parle avec Thierry Bidet, directeur et programmateur du festival.

Avez-vous déjà entendu parler de la neuroesthétique ? Cette discipline, affiliée aux neurosciences, étudie le lien entre l’art et notre cerveau. On en parle en deuxième partie d’émission avec Anaïs Bernard, formatrice en neuroesthétique.

Et ce soir, trois chroniques dans le sous-marin. Pacôme fait le point de la prise d’une ville au Soudan par le FSR. Thomas dénonce les risques du gaz hilarant. Et Tom revient sur les actus sportives de ces derniers jours.