Publié le par Thibault

Elles Festival : pour parler de la place des femmes dans les musiques actuelles et échanger sur l’égalité des genres

Au programme de cette émission, le Elles Festival arrive la semaine prochaine sur Angers pour sa troisième édition. L’objectif : échanger sur l’égalité des genres et la place des femmes dans les musiques actuelles. Melanie Alaitru, directrice du Chabada vient nous présenter le festival.

Et ce soir 2 chroniques, celles de Philippe et Chloé. Philippe vient nous parler des conditions de travail en continuant d’interroger la croissance et Chloé revient sur les actualités internationales importantes des derniers jours.

Playlist :

Princesse Chaos > Yoa /

Mascara > Premier Métro /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.