Santé mentale des étudiants : parlons de l’enquête en partenariat avec l’université d’Angers

Au programme de cette émission, une enquête sur la santé mentale des étudiants mené entre autre à l’université d’Angers donne ses premiers résultats. On en parle avec Christophe Jarry, enseignant chercheur en psychologie à l’UA et participant de l’enquête.

Et en deuxième partie d’émission, samedi 15 novembre se dérouleront les concerts de l’entrepôt, à Châteauneuf-sur-Sarthe, organisés par l’association Les H’anjoués. On en parle avec Claudine et Thierry, membre de l’association.

Et aujourd’hui, deux chroniques. Isabelle nous parle de l’arrivée du cinéma à Angers et Ivanna nous racontera l’histoire du crash du Germanwings.

Playlist :

Raw Born Reggae > O.B.F, Nazamba /

Mascara > Premier Métro /

