Au programme de cette émission, la sécurité sociale fête ses 80 ans !

Notre modèle reste aujourd’hui une référence dans le monde. Mais doit aussi faire face à de nombreuses difficultés.

Alors pour revenir sur sa création et questionner ses enjeux contemporains, on reçoit Jean-Jacques Nicolaï, syndicaliste et ancien cadre supérieur à la CAF d’Angers.

Comme tous les jeudis, vous retrouvez vos chroniques habituelles, avec Eline d’Angervillactu, pour son tour de l’actu locale.

Et avec Thomas pour sa chronique découverte musicale. Aujourd’hui : « Sanguivore II »: Mistress of death du groupe Creeper.

En fin d’émission, comme chaque semaine retrouvez Penser Local, le rendez-vous reportage réalisé par l’une des 15 radios de la frap.

Le but : vous emmener à la rencontre d’initiatives qui questionnent la proximité.

Aujourd’hui, focus sur Java, un projet de ferme maraîchère et festive aux Sorinières, en Loire-Atlantique.

Un sujet réalisé par la radio Prun’