Arrivée de Shein à Angers : que faire face à l’ultra fast-fashion ?

Au programme de ce sous marin :

L’arrivée du magasin Shein à Angers a été décalée en Décembre. Alors pourquoi cette arrivée suscite tant de polémiques ? Comment lutter contre l’ultra fashion ?

Pour répondre à ces questions, on reçoit dans le sous marin :

Guillaume Fleury, administrateur de l’Iresa et directeur de Siléo,

Marion Lecomte, conseillère en image de l’entreprise Mon corps, Mon image.

Deux chroniqueuses sont avec nous dans le sous-marin : Isabelle pour sa chronique cinéma et Astrid qui nous fait découvrir un métier pas comme les autres : nettoyeur des scènes de crime.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde.