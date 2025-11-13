Angers Nantes Opéra : trois spectacles et une exposition en Novembre à ne pas manquer !

Au programme de ce sous-marin :

Angers Nantes Opéra présente sa programmation de Novembre. Trois spectacles d’opéra sont prévus sur les scènes angevines et nantaises et une exposition des œuvres de Makiko Furuichi est présentée au Repaire Urbain.

C’est là-bas, au milieu des peintures de l’artiste japonaise que nous avons rencontrés :

Alain Surrans, directeur général d’Angers Nantes Opéra et programmateur de cette saison 25/26.

Céline Mary, chargé des expositions au Repaire Urbain.

Deux chroniques sont également au menu aujourd’hui pour vous :

Comme tous les jeudi, Eline, notre partenaire d’Angers Villactu vient nous parler de l’actualité angevine de la semaine.

Et Thomas revient dans sa chronique musique sur le nouvel album du groupe Luje.

Enfin, Jules s’est rendu samedi dernier à un festival de court-métrage amateur organisé par l’association Tempête au Qu4tre d’Angers. On écoute son reportage à la fin de l’émission.

Et n’oubliez pas : les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !

Photo : Delphine Perrin