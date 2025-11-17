Collecte pour la Banque Alimentaire : mobilisons-nous !

Au programme de cette émission, la banque alimentaire organise sa collecte annuelle le week-end du 28 au 30 novembre. C’est l’occasion de parler de l’organisation de la banque alimentaire avec Gilles Bressy, président de la banque alimentaire du Maine et Loire.

Et en deuxième partie d’émission, le festival Projection Transition porté par les Shifters revient sur Angers pour sa 3ème édition. On discute de ce projet avec Marc Delong, bénévole aux Shifters d’Angers.

Et aujourd’hui, trois chroniques. Pacôme nous explique les enjeux de la COP 30, Ella revient sur les actualités sportives des derniers jours et Matthias nous parle de la limite d’âge sur les réseaux sociaux.