Comment accueillir les étudiants étrangers : une mission pour l’ESN

Au programme de cette émission, quelles solutions pour intégrer correctement les étudiants étrangers en France ? C’est une mission pour l’ESN (Erasmus Social Network). On en parle avec Alexis Bretonnière, responsable du pôle événementiel de l’ESN Angers.

Et en deuxième partie d’émission, nous arrivons sur les derniers jours de la COP 30 au Brésil. On discute des enjeux environnementaux avec Sarah Zabout, co-fondatrice de Terangagée.

Et aujourd’hui, deux chroniques. Philippe nous parle de la catastrophe écologique que représente Shein et Chloé revient sur les actualités internationales des derniers jours.