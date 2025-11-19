Mythologie et cinéma : zoom sur la programmation du premier cycle de Ciné-Légende

Au programme de cette émission, c’est le retour du festival organisé par Ciné-Légende. La première partie de la programmation arrive dès le 24 novembre jusqu’au 11 décembre. Des projections, des conférences, des débats. On parle avec Philippe Parrain, président de Ciné-Légende, Isabelle de Villars, notre chroniqueuse ciné qui est aussi secrétaire de l’association et Louis Mathieu, président de Premiers Plans qui animera une conférence dans le cadre du festival.

Et en deuxième partie d’émission, nous parlerons des conditions d’incarcération des prisons françaises avec le Groupe Angevin de Concertation Prison qui organise les Journées Nationales des Prisons le 15 et 25 novembre à Angers. Pour en parler avec nous, Marie-Odile Cochet de l’Aumônerie Catholique, Jean-Yves Dupont de la ligue des droits de l’Homme et de l’Observatoire International des Prisons et André-Jean Glière de la Croix Rouge.

Et ce soir aussi, un reportage sur la soirée de samedi soir au festival les Z’eclectiques. Nous nous sommes rendus avec Paolo sur les lieux pour comprendre la magie de la scénographie.