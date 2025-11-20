Retour sur la précarité au logement avec Habitat et Humanisme

Au programme de cette émission, la précarité face au logement, un enjeu toujours très présent en France et aussi à Angers. On en parle avec l’association Habitat et Humanisme, qui propose des logements pour personnes en situation de précarité. Avec nous Denys Fernbach et François Aubert d’Habitat et Humanisme 49.

Paolo s’est rendu mardi au musée des beaux-arts pour la conférence sur La figure de la Sorcière dans le cadre du Elles Festival. Il a pu y rencontrer Coline Linder, chanteuse et multi-instrumentiste.

Et comme tous les jeudi, nous vous proposons un reportage Pensée Locale réalisé par une des Radios de la FRAP. A l’occasion de la journée mondiale des sols, du 4 au 6 décembre, la FRAP propose une série de podcasts sur le sujet.

Et niveau chronique, Thomas vient nous présenter un nouvel album sorti la semaine dernière.